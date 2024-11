In der ProSieben-Show "The Masked Singer" geht es um Musik, und eigentlich kann man sich auch das Konzept der Sendung ein wenig wie ein Lied vorstellen. Im Juni 2019 erstmals ausgestrahlt, wurde die Sendung schnell zu einem Sommerhit. Bald darauf schon zu einer Art Evergreen - und seit geraumer Zeit wird sie immer wieder ein wenig neu arrangiert, die Grundmelodie bleibt aber erhalten. Am Samstag (23. November, 20.15 Uhr) startet die elfte Staffel.

von APA