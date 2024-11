Die Tragikomödie "Rickerl - Musik is höchstens a Hobby" ist im Saarland mit dem mit 10.000 Euro dotierten Günter Rohrbach Filmpreis ausgezeichnet worden. Es sei "ein Film mit ganz viel Herz, mit Melancholie, großartiger Musik und überzeugender Besetzung", der die Geschichte des erfolglosen Liedermachers Rickerl in Wiens Arbeiterviertel erzähle, teilte die Jury am Freitagabend in Neunkirchen zur Preisverleihung mit.

von APA