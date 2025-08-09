Musiker Bibiza designte Outfit für "Sommerpostler"

"Mit dem Hoodie wollt ich was basteln, das ein bissl glänzt, aber trotzdem rough bleibt", wurde Bibiza, der das Teil gemeinsam mit dem Designer Tim Rudle entworfen hat, am Samstag in einer Aussendung zitiert. Das Oberteil, das es ab sofort in limitierter Auflage auch über den Post-Fanshop zu kaufen gibt, sei ein "Shoutout an alle Sommerpostler*innen, die bei jedem Wetter unterwegs sind und dabei trotzdem leiwand ausschauen". Auf der Rückseite des extravaganten Outfits ist in Weiß und Rot "Bibiza 1999" zu lesen, ein Verweis auf das Geburtsjahr des Künstlers.

Mit der Aktion will die Post ein "klares Zeichen in Richtung Gen Z" setzen, wie es heißt. Immerhin sind viele der mehr als 1.500 Menschen, die einen Sommerjob bei der Post absolvieren, Maturantinnen und Maturanten oder Studierende.