Mordversuch-Prozess nach Messerangriff auf Wiener Polizisten

Nach einem Messerangriff auf einen Polizisten am Keplerplatz in Wien-Favoriten wird am Freitag am Landesgericht für Strafsachen gegen einen 41-jährigen Mann wegen versuchten Mordes verhandelt. Dem aus Jordanien stammenden Mann wird vorgeworfen, am 24. Mai 2024 einem 24-jährigen Polizeibeamten von hinten mit einem Messer in Tötungsabsicht in die rechte Brust gestochen zu haben. Der Polizist trug ein Stichschutz-Gilet, weshalb es zu keinen Verletzungen kam.

von APA