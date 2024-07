Mordversuch-Prozess gegen rücksichtslosen Autoraser in Wien

Wegen versuchten Mordes wird am Montag am Wiener Landesgericht gegen einen rücksichtslosen Autoraser verhandelt, der sich am 10. Dezember 2023 einer Polizeikontrolle entzogen und der Exekutive eine kilometerlange Verfolgungsjagd quer durch die Stadt geliefert hatte. Der gebürtige Serbe besitzt keinen Führerschein, der von ihm gelenkte Jaguar war nicht für den Verkehr zugelassen. Außerdem stand der 34-Jährige zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Cannabis.

von APA