Mordprozess nach Tat im Drogenmilieu in Klagenfurt gestartet

Die beiden Männer hatten sich am Abend der Tat in einem Lokal in Klagenfurt getroffen. Dabei habe der Erstangeklagte, ein in der Steiermark geborener kroatischer Staatsbürger, vorgeschlagen, dass sie mit dem Klappmesser des zweiten Angeklagten den 30-jährigen Dealer ausrauben könnten. Der Kroate nahm das Messer an sich und wollte sich in die Wohnung schleichen. Dabei betätigte er aber versehentlich die Klingel, woraufhin der 30-Jährige auf den Raubversuch aufmerksam wurde und auf den 20-Jährigen zustürmte.

"Der Angeklagte hat sich sofort gegen sein Opfer gerichtet und hat ihm vier Mal in die Brust gestochen. Weil das Opfer seine Hände schützend vor den Körper gehalten hat, sind weitere, massive Verletzungen an den Armen entstanden", sagte die Staatsanwältin in ihrem Anklagevortrag. Insgesamt habe der Erstangeklagte 17 Mal zugestochen. Danach stieg er über den Sterbenden, nahm einen Mini-Kühlschrank mit, in dem er Drogen vermutete, und flüchtete gemeinsam mit dem zweiten Angeklagten, der im Stiegenhaus gewartet hatte.

Während der Komplize bald nach der Tat von der Polizei festgenommen wurde, ließ sich der Kroate von seiner Freundin abholen. Er fuhr nach Hause, versteckte den Kühlschrank, in dem keine Drogen gewesen waren, im Keller, wusch sich und wechselte die Kleidung. Danach kehrte er wieder in die Stadt zurück, traf sich mit Freunden und wurde später am Weg nach Hause gestellt.

Der Verteidiger des Erstangeklagten erklärte, sein Mandant werde sich tatsachengeständig verantworten. Er gebe die Tat zu, habe aber von Beginn an ausgeführt, dass er "in keiner Weise mit Tötungsvorsatz gehandelt" habe, erklärte sein Verteidiger. Der Anwalt des Zweitangeklagten erklärte, sein Mandant werde sich nicht geständig verantworten: "Dem Angeklagten ist kein aktives Tun vorzuwerfen."

Der Prozess wurde mit der Einvernahme der beiden Angeklagten gestartet. "Ich wollte ihn nie umbringen. Mir war bewusst, dass ich ihn verletzt habe, kann mich aber nur mehr an zwei, drei Stiche erinnern. Dann war ich wie ausgeschaltet", gab der Erstangeklagte in seiner Einvernahme an. Er habe das Messer nur mitnehmen wollen, um sein Opfer einzuschüchtern, sagte er. Ein Urteil wurde für den späten Nachmittag erwartet.