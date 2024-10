Ein monumentales antikes Heiligtum hat ein internationales Archäologenteam unter Beteiligung der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Griechenland freigelegt. Bereits in den vergangenen Jahren stieß man auf Reste eines Tempels des Poseidon-Heiligtums. Heuer ist es den Forschern gelungen, den 28 Meter langen und knapp 9,5 Meter breiten Tempel in ganzer Größe freizulegen, teilt die ÖAW mit. Zudem entdeckte das Team auch ein großes Marmorbecken und eine beschriebene Bronzetafel.

von APA