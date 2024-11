Moldau: Amtsinhaberin Sandu erklärt sich zur Wahlsiegerin

Die pro-europäische Amtsinhaberin Maia Sandu hat sich zur Siegerin der Präsidentschaftswahl in Moldau erklärt. Die Wähler hätten "eine Lehrstunde in Demokratie gegeben, die reif für die Geschichtsbücher ist", sagte Sandu in der Nacht auf Montag in einer Ansprache. Laut vorläufigen Ergebnissen erhielt die Amtsinhaberin in der Stichwahl am Sonntag 54 Prozent der Stimmen und siegte damit über den russlandfreundlichen Kandidaten Alexandr Stoianoglo.

von APA