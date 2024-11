TV-Moderatorin Madita van Hülsen ist in der neuen Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer" als zweite Teilnehmerin ausgeschieden. Sie hatte ihre wahre Identität hinter einer Lauch-Maske verborgen und darin für ordentlich Stimmung gesorgt. "Ich bin ein bisschen den Tränen nahe", sagte van Hülsen, die sichtlich Spaß an der Show hatte und gerne länger geblieben wäre.

von APA