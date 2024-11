Gleich mit seinem ersten Langspielfilm "The Village Next to Paradise" hat es Mo Harawe ins Cineastenparadies Cannes geschafft. Und bei der Viennale jüngst den Wiener Filmpreis für den besten österreichischen Spielfilm eingeheimst. Anlässlich seiner Premiere an der Côte d'Azur gab der 1992 geborene Filmemacher der APA ein Interview über seine bisherige Vita und seine Erwartungen an die Zukunft.

von APA