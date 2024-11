ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer will Silvia Kaupa-Götzl als neue CEO des Fußball-Verbands installieren. Einen dementsprechenden Bericht des "Kurier" bestätigte der Kärntner am Montag der APA. Eine Frau in dieser Position wäre ein "Statement", so Mitterdorfer. Die Juristin Kaupa-Götzl arbeitete von 2015 bis Februar dieses Jahres als Vorständin der Österreichischen Postbus AG.

von APA