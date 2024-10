Ausgemergelt, mit angespanntem Oberkörper und ein verschreckendes Lachen: Als Batmans späterer Gegenspieler zeigte Joaquin Phoenix in "Joker" einmal mehr, dass er zu den allerbesten Schauspielern seiner Generation zählt. Seine verstörende Verkörperung von Arthur Fleck, ein gescheiterter Comedian, der immer tiefer in Wahnvorstellungen versinkt, brachte Phoenix 2020 den längst überfälligen Oscar als bester Hauptdarsteller ein. Am Montag (28. Oktober) wird er 50 Jahre alt.

von APA