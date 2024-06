Missbrauchsprozess nach Drogen-Tod einer 16-Jährigen in Wien

Ein 55-jähriger Mann muss sich am Donnerstag wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person (§ 205 StGB) am Landesgericht Wien verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2023 eine von Suchtmitteln beeinträchtigte 16-Jährige in eine Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus mitgenommen zu haben. Dort soll er ihren Zustand ausgenutzt und mit der 16-Jährigen mehrfach den Beischlaf vollzogen haben. Das Mädchen wurde am 10. Dezember tot in der Wohnung aufgefunden.

von APA