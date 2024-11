In der Ruhe liegt die Kraft. Wie sehr das zutrifft, beweist die heimische Musikerin Mira Lu Kovacs auf ihrem neuen Soloalbum "Please, Save Yourself". Darauf versammelt sie neun äußerst bedacht instrumentierte Songs, die durch ihre Fokussierung große Wirkung erzeugen. "Minimalismus und Reduktion sind voll mein Ding", betont Kovacs, deren Soloschaffen sich in den vergangenen Jahren immer wieder gewandelt hat. Nun wirkt sie aber angekommen, ohne ihre Neugier zu verlieren.

von APA