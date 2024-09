Mindestens zwei Tote durch Super-Taifun "Yagi" in Südchina

Nach den heftigen Regenfällen und Winden durch Super-Taifun "Yagi" sind im Süden Chinas mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden mindestens 92 Menschen verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach ereigneten sich die beiden Todesfälle in der Stadt Ding"an auf der Tropeninsel Hainan. Dort wurden Verletzte in den Städten Wenchang und in Haikou gemeldet.

von APA