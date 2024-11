Bei einem Ausbruch des Vulkans Lewotobi Laki-laki im Osten Indonesiens sind nach offiziellen Angaben mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Der Vulkan auf der Insel Flores in der Provinz Ost-Nusa Tenggara sei am Sonntagabend ausgebrochen und habe Lava, Asche und glühende Gesteinsbrocken in die Luft geschleudert, sagte ein Sprecher des Zentrums für Vulkanologie und geologische Gefahrenabwehr (PVMBG) am Montag.

von APA