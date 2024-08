Mindestens 34 Tote bei Busunfällen in Pakistan

Bei zwei Busunfällen im Nordosten bzw. Südwesten Pakistans sind am Sonntag nach Angaben der Behörden mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf Pilger starben demnach im Südwesten auf der Makran-Küstenstraße. Im pakistanisch regierten Teil Kaschmirs stürzte ein Bus in eine tiefe Schlucht, was 22 Menschen das Leben kostete, wie ein Sprecher der Rettungskräfte bekannt gab.

von APA