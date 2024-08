Mindestens 16 Tote nach Erdrutsch auf Mülldeponie in Uganda

Tonnen von Müll haben in Ugandas Hauptstadt Kampala mehr als ein Dutzend Menschen, darunter Kinder, unter sich begraben. Bis Sonntagmittag seien 16 Tote nach dem Erdrutsch am Vortag geborgen worden, sagte die Polizei. Nach heftigem Regen hatten sich riesige Mengen von Müll von dem Hügel in Kampalas Vorort Kiteezi gelöst und angrenzende Häuser verschüttet. Die Polizei rechnet mit weiteren Opfern unter den Trümmern.

von APA