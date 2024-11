Mindestens 13 Tote bei Explosion in Pakistan

Bei einer Bombenexplosion in einem Bahnhof in der Stadt Quetta im Südwesten Pakistans sind am Samstag mindestens 13 Menschen getötet und 25 verletzt worden. Das erklärte ein Polizeibeamter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Ursache für die Explosion war vorerst noch unklar. Bekannt hat sich zu dem Vorfall bisher niemand. Pakistan hat mit einem Anstieg militanter Angriffe im Nordwesten und einem wachsenden separatistischen Aufstand im Süden zu kämpfen.

von APA