Die Welt der Spionage liefert seit Jahrzehnten Stoff für spannende Geschichten. Ob James Bond oder "Mission: Impossible", das preisgekrönte Drama "Das Leben der Anderen" oder TV-Serien wie "A Spy Among Friends" und "Slow Horses" - die Welt der Geheimagenten übt bis heute Faszination aufs Publikum aus. Diesen Versuch startet nun auch die Serie "The Agency" bei Paramount+, die in zehn Episoden das Londoner Büro der CIA in den Fokus rückt.

von APA