Miau-Nacht: Shanghai Museum begrüßt Katzenbesucher

Halter müssen ihren behaarten Liebling - sofern es sich dabei um eine Katze handelt - im passenden Korb ins Haus bringen, wo die Vierbeiner zunächst auf Impfungen und Krankheiten gecheckt werden, bevor sie als Museumsbesucher zugelassen sind. Aus ihrem Transportbehältnis dürfen die Katzen dann nur in bestimmten Bereichen - etwa für ein Selfie vor einer Bastet-Statue.

Und es soll weitere, polyglott "Miau-Nacht" getaufte Events geben. Die Schau "Top of the Pyramids: Ancient Egyptian Civilization Exhibition" ist noch bis 17. August 2025 in der chinesischen Metropole zu sehen, und insgesamt sind mindestens zehn dieser Katzennächte angesetzt, kündigte Li Feng vom Shanghai Museum an.