Der italienische Großaktionär MFE hat seinen Anteil an ProSiebenSat.1 auf knapp unter 30 Prozent erhöht. "Die MFE MedidaForEurope hat ihre Beteiligung an der ProSiebenSat.1 Media SE um 3,41 Prozentpunkte auf 29,99 Prozent der Kapitalanteile erhöht", teilte die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) am Mittwoch mit. Die Beteiligungsveränderung sei gemäß des Medienstaatsvertrags "als geringfügig zu bewerten und von der Anmeldepflicht ausgenommen".

von APA