Metaller-KV - Handwerk zahlt 4,3 Prozent mehr Ist-Lohn

Nach der Metallindustrie haben nun auch die rund 120.000 Arbeiterinnen und Arbeiter des Metallgewerbes ihren Kollektivvertrag (KV) für 2025 unter Dach und Fach. Sie erhalten mit 1. Jänner um 4,3 Prozent mehr Bruttolohn. Diese Ist-Lohnerhöhung entspricht der rollierenden Inflation von 3,8 Prozent plus 0,5 Prozent, so die Gewerkschaft PRO-GE, und wurde schon, wie in der Metallindustrie, im Vorjahr ausverhandelt.

von APA