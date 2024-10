Metaller-KV - Abschluss für 2025 wird festgeschweißt

Im Vorjahr haben sich die Sozialpartner in der Metallindustrie auf einen zweijährigen Kollektivvertrag (KV) geeinigt. Basis für den ab dem heurigen 1. November geltenden Lohnabschluss ist die rollierende Inflation von September 2023 bis September 2024 plus ein Prozent. Nachdem am Donnerstag die Teuerung für den September bekanntgegeben wurde, werden Freitagmittag Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Metalltechnischen Industrie den Abschluss für 2025 gemeinsam verlautbaren.

von APA