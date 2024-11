Der argentinische Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist mit Inter Miami in der Major League Soccer (MLS) überraschend in der ersten Play-off-Runde ausgeschieden. Das Team aus Florida verlor am Samstag das entscheidende dritte Spiel in Fort Lauderdale gegen Atlanta United 2:3 (1:2). Aufgestiegen ist der Steirer Hannes Wolf mit New York City FC nach Elfmeterschießen gegen FC Cincinnati. In der nächsten Runde geht es nun im Derby gegen Red Bull New York.

von APA