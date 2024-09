Merz wird Kanzlerkandidat der Union

CSU-Chef Markus Söder verzichtet auf die Kanzlerkandidatur der Union bei der nächsten Bundestagswahl in Deutschland und macht den Weg für den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz frei. Man werde Merz zusammen als Kandidaten vorschlagen, und dem müssten die Gremien der beiden Parteien noch zustimmen, erklärten beide Politiker auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Berlin. "Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's", sagte Söder.

von APA