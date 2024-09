Meryl Streep thematisiert Frauen in Afghanistan

Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep hat bei den Vereinten Nationen mit eindringlichen Worten auf das Schicksal von Mädchen und Frauen in Afghanistan aufmerksam gemacht. "In Kabul hat eine Katze heute mehr Freiheiten als eine Frau", sagte Streep bei einer Veranstaltung am Rande der am Dienstag beginnenden UN-Generaldebatte in New York. Eine Katze könne sich etwa vor ihre Haustür setzen, die Sonne in ihrem Gesicht spüren und ein Eichhörnchen im Park jagen, führte sie aus.

von APA