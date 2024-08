Meister Sturm besiegt Altach - Klagenfurt gewinnt erstmals

Mit dem dritten Arbeitssieg in Serie hat Sturm Graz zum spielfreien Bundesliga-Tabellenführer Salzburg aufgeschlossen. Der Fußball-Meister besiegte Altach am Samstag in der 4. Runde zuhause dank einer Steigerung in Hälfte zwei mit 2:1. Die Tore erzielten Mika Biereth (65.) und Tomi Horvat (78.), für die zuletzt zweimal siegreichen Altacher kam der Anschlusstreffer durch Lukas Gugganig zu spät (87.). Klagenfurt ist nach dem ersten Sieg, einem 1:0 in Tirol, nicht mehr Letzter.

von APA