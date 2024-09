Meister St. Pölten in Champions-League-Quali weiter

Fußball-Meister St. Pölten trennt nur noch ein Gegner von der dritten Teilnahme an der Champions League der Frauen in Folge. Die Niederösterreicherinnen rangen beim Miniturnier in Kutaissi (Georgien) den albanischen Champion Vllaznia am Samstag 1:0 nieder. Kamila Dubcova (18.) erzielte das Goldtor. Die Gegnerinnen, die vor zwei Jahren in der "Königsklasse" vertreten waren, spielten nach einer Roten Karte (80.) im Finish zu zehnt.

von APA