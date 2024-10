Meinl-Reisinger will bei Regierungsverhandlungen Tempo

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger fordert raschere Verhandlungen zur Regierungsbildung: "Wir können nicht die Luft anhalten bis zur Steiermark-Wahl", meinte sie am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Ob ÖVP und SPÖ die NEOS als dritten Partner in eine Koalition holen, sei deren Entscheidung: "Aber es ist die Chance, Reformen auf breiterer Basis anzugehen."

von APA