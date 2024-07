Meinl-Reisinger mit 91 Prozent als NEOS-Chefin bestätigt

Beate Meinl-Reisinger ist am Samstag mit 91 Prozent als Partei-Chefin der NEOS wiedergewählt worden. Eine Gegenkandidatur gab es bei der Wahl des Partei-Vorsitzes, der statutenmäßig alle drei Jahre gewählt werden muss, in der Meinl-Rösthalle in Wien-Ottakring nicht. 2019 erhielt die 46-Jährige 92,9 Prozent der Delegiertenstimmen. Ebenfalls gewählt wird heute noch der (erweiterte) Vorstand.

von APA