Mehrere Tote bei Schießerei im deutschen Baden-Württemberg

Bei einer Schießerei in Albstadt-Lautlingen, einer Kleinstadt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg, soll es am Sonntagnachmittag mehrere Tote und Verletzte gegeben haben. Das berichteten mehrere deutsche Regionalzeitungen und die "Bild"-Zeitung in ihren Online-Ausgaben. Bei dem Täter soll es sich ersten, von der Polizei noch nicht bestätigten Meldungen zufolge um einen Jäger handeln.

von APA