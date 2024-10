Mehrere Leichtverletzte bei gelegtem Kellerbrand in Linz

Mehrere Personen sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Linzer Innenstadt verletzt worden. Die Rettung versorgte 17 Personen, sieben wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung in umliegende Spitäler gebracht. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt, berichtete die Polizei.

von APA