Mehrere Häuser bei Polizeieinsatz in NÖ evakuiert

In Ternitz im Bezirk Neunkirchen hat am Mittwochvormittag ein Großeinsatz der Polizei stattgefunden. Mehrere Häuser seien evakuiert und Straßensperren errichtet worden, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager auf APA-Anfrage. Spezialeinheiten seien ausgerückt. Die Bevölkerung werde ersucht, die Anweisungen der Polizei zu befolgen. Den Grund des Einsatzes will man erst nach dessen Ende öffentlich bekannt geben, betonte der Sprecher.

von APA