Mehr Hilfe gegen Cyber-Gewalt an Frauen und Mädchen nötig

Ein Drittel der Frauen und Mädchen sei von Gewalt im Netz betroffen, bei den 15- bis 18-Jährigen sogar fast zwei Drittel. Darauf hat am Dienstag das Netzwerk der Frauen- und Mädchenberatungsstellen in einer Pressekonferenz hingewiesen. Trotz guter Gesetzeslage bekämen Betroffene zu wenig Hilfe, teils weil es an Bewusstsein, auf vielen Ebenen aber auch am technischen Wissen mangle. Das Projekt #Gemeinsam gegen Cyber-Gewalt mit dem Frauenservice Graz setzt dort an.

von APA