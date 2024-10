Durch explodierendes Feuerwerk sind bei einer Tempelfeier in Indien mehr als 150 Menschen verletzt worden. Knapp hundert Verletzte müssten in Krankenhäusern behandelt werden, teilte am Dienstag die Polizei in Nileshwaram im südlichen Bundesstaat Kerala mit. Acht von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

von APA