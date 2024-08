Medaillenhoffnung Hudson verpasst Speerwurf-Finale

Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson hat den Einzug in das Olympia-Finale deutlich verfehlt. Die Niederösterreicherin verpasste am Mittwoch in ihrer Gruppe als lediglich Neunte mit 59,69 m die direkte Qualifikation für die Entscheidung klar. Nachdem in der zweiten Gruppe zahlreiche Athletinnen über 60 m geschafft hatten, war das Aus der österreichischen Medaillenhoffnung als 20. fix.

von APA