Einen bitteren Abend erlebten am Montag die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Beim Gastspiel bei den Columbus Blue Jackets verletzte sich Superstar Connor McDavid nach 37 Sekunden, am Ende setzte es ein 1:6-Debakel. McDavid reiste zurück nach Edmonton, ob er zu den Auswärtsspielen in Nashville am Donnerstag und Calgary am Sonntag zurückkehrt, ist fraglich.

von APA