Mbappe will nach Traumeinstand bei Real Madrid mehr

Nach dem perfekten Start in seine erste Saison bei Real Madrid blickte Kylian Mbappe sofort nach vorn. "Es ist eine magische Nacht. Ich habe immer davon geträumt und jetzt ist es wahr. Wir haben eine Trophäe gewonnen, das ist immer sehr wichtig. Aber ich hoffe, es wird noch viel besser", sagte der Franzose nach dem 2:0-Sieg im UEFA-Supercup am Mittwochabend in Warschau gegen Atalanta Bergamo. Den zweiten Treffer erzielte Mbappe nach Vorlage von Jude Bellingham selbst.

von APA