Max-Theurer und Österreichs Team im Dressur-Finale

Österreichs Dressur-Reiterinnen und -Reiter sind am Mittwoch in zwei Olympia-Finali geritten. Vor der malerischen Kulisse des Schloss Versailles qualifizierte sich Victoria Max-Theurer auf Abegglen als Zweite der Gruppe F für den Grand Prix Spezial, in dem es am Sonntag (10.00 Uhr) um die Medaillen geht. Zusammen mit Florian Bacher (Fidertraum Old) und Stefan Lehfellner (Roberto Carlos) steht die Oberösterreicherin auch im Team-Finale der Top Ten am Samstag (10.00).

von APA