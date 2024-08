"Mausi" Lugner würdigte den verstorbenen "Mörtel"

Sichtlich bewegt ist Christina "Mausi" Lugner am Dienstagvormittag in Wien vor die Presse getreten, um im Namen der Familie ein Statement zum Tod Richard Lugners abzugeben. "Das Leben endet irgendwann, die Liebe endet nie." Sie würdigte den verstorbenen Societylöwen als "einzigartigen Menschen." Am Hauptplatz der Lugner City würde "am späten Nachmittag oder morgen" ein Kondolenzbuch aufgelegt.

von APA