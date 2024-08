Massive russische Luftangriffe auf die Ukraine

Russland hat die Ukraine in den Morgenstunden des Montags massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen aus der Luft beschossen. Beobachter in Kiew sprechen von einem der schwersten Luftangriffe in zweieinhalb Jahren Krieg. In der ukrainischen Hauptstadt kam es zu mindestens sieben Explosionen, die Strom- und Wasserversorgung ist nach dem Angriff teilweise unterbrochen, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mitteilte.

von APA