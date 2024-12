Masseverwalter kritisiert Benko-Bootsfahrt am Gardasee

Eine Bootsfahrt des in die Pleite gerutschten Tiroler Signa-Gründers René Benko im vergangenen August am italienischen Gardasee sorgt offenbar für Ärger bei Insolvenzmasseverwalter Andreas Grabenweger. Ein am Mittwoch in der "Kronen Zeitung" veröffentlichtes Foto zeigt Benko am Steuer seines blauen Motorbootes. "Es musste jedem Beteiligten klar sein, dass ab der Insolvenzeröffnung das Boot nicht mehr in Betrieb zu nehmen war", hielt Grabenweger gegenüber der APA fest.

von APA