Martin holt sich MotoGP-Pole in Spielberg

WM-Leader Jorge Martin steht beim Großen Preis von Österreich der MotoGP auf der Pole Position. Der Ducati-Pilot sicherte sich in Spielberg in einem hochklassigen Duell gegen Weltmeister Francesco Bagnaia den ersten Startplatz für das Rennen am Sonntag (14.00 Uhr) sowie den Sprint am Samstagnachmittag (15.00/jeweils live ServusTV, Sky). Mit einer Zeit von 1:27,748 Minuten gelang dem Spanier die schnellste je auf einem Motorrad auf dem Red Bull Ring gedrehte Runde.

von APA