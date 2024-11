US-Rocksänger Marilyn Manson meldet sich mit einem neuen Album zurück. "One Assassination Under God - Chapter 1" ist seine erste Platte seit vier Jahren - und könnte, wie der Name vermuten lässt, der Auftakt zu einem mehrteiligen Projekt werden. Das am Freitag erscheinende "Kapitel eins" umfasst nun neun Songs, deren Titel um typische Manson-Themen kreisen: Tod, Religion und Berühmtheit.

von APA