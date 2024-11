Ein 34-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag seine Frau in Wien-Favoriten ins Krankenhaus geprügelt. Die 41-Jährige erlitt Frakturen im Gesichtsbereich sowie Prellungen. Die beiden minderjährigen Kinder mussten die Auseinandersetzung in der Wohnung im Bereich Gudrunstraße mitansehen. Laut Polizeisprecherin Julia Schick wurde der Mann festgenommen, die Beamten verhängten über ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.

von APA