Mann in Wien nach Attacke mit Hammer in Lebensgefahr

Ein 51-Jähriger schwebt nach der Attacke eines 29-Jährigen mit einem Hammer in der Nacht auf Dienstag in Lebensgefahr. Der Angreifer ging in der Meiselstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auch auf eine 43-Jährige sowie einen 39-Jährigen los und raubte zwei Taschen, berichtete die Landespolizeidirektion Wien. Passanten alarmierten die Polizei um 00.10 Uhr, die den Verdächtigen noch unweit des Tatorts festnahm.

von APA