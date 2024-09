Manfred Schmid übernimmt Traineramt beim TSV Hartberg

Fußball-Bundesligist TSV Hartberg hat mit Manfred Schmid einen neuen Trainer gefunden. Wie das Tabellenschlusslicht am Sonntag bekanntgab, tritt der ehemalige Austria-Wien- und WAC-Coach die Nachfolge von Markus Schopp an, der Anfang September zu Ligarivale LASK gewechselt war. Der 53-jährige Schmid erhält in Hartberg einen Vertrag bis Sommer 2026. Er wird am Montagvormittag sein erstes Training in Hartberg leiten.

von APA