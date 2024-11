ManCity und Crystal Palace verlieren - Liverpool siegt

Englands Fußball-Meister Manchester City hat seine Negativserie auch am Samstag fortgesetzt. Die "Citizens" mussten sich bei Brighton mit 1:2 geschlagen geben und gingen damit im vierten Bewerbsmatch in Folge als Verlierer vom Platz - erstmals in der über achtjährigen Amtszeit von Coach Pep Guardiola. Der Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool, der Aston Villa daheim 2:0 besiegte, beträgt schon fünf Punkte. Oliver Glasners Crystal Palace kassierte gegen Fulham ein Heim-0:2.

von APA