Manchester United und Hoffenheim bei EL-Start jeweils 1:1

In Manchester ging United durch Christian Eriksen (35.) in Führung, Sam Lammers (68.) gelang jedoch der Ausgleich für die in der Champions-League-Qualifikation an Red Bull Salzburg gescheiterten Niederländer. Für Hoffenheims Treffer gegen Midtjylland sorgte Max Moerstadt in der 89. Minute. Grillitsch spielte bei den Deutschen durch, Prass kam in der 60. Minute. Bei PAOK wurde Schwab in der 77. Minute eingetauscht.

Für negative Schlagzeilen sorgten wieder einmal die Lazio-Fans. Bereits am Vorabend der Partie in Hamburg gegen Dynamo Kiew nahm die Polizei mehrere Fans aus dem Umfeld des italienischen Clubs vorübergehend bis Mittwochmorgen fest, bei ihnen wurden unter anderem fünf Messer, sechs Fleischklopfer, zwei Holzlatten, eine Keule, eine Rohrzange und ein Spieß gefunden. Die Männer erhielten ein Aufenthaltsverbot für das Volksparkstadion sowie dessen näheres Umfeld. Lazio gewann die Partie 3:0.